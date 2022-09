Vielä tuulivoimasta

Mitä on metatieto? Se on tietoa tiedosta. Tutkimuksen teossa metatieto on tärkeää.

Verkossa ja kirjastoissa on tarjolla valtavasti tietoa, jota voidaan hyödyntää tutkimuksessa. Tiedon taso ja laatu vaihtelevat, ja joukossa on myös epäluotettavaa sekä väärää informaatiota. Joskus eri lähteet antavat ristiriitaista tietoa, jolloin täytyy selvittää ja tutkia asiaa lisää.

Lähdekriittisyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa käytettyä aineistoa arvioidaan kriittisesti. Lähdeaineiston täytyy olla luotettavaa.

On hyvä tietää käytettävän lähdeaineiston metadata eli tieto siitä, miten aineisto on kerätty ja käsitelty, kuka aineiston on tuottanut ja millaiseen tarkoitukseen se on tehty.

Luotettavina pidetään esimerkiksi valtion virastojen verkkosivuja ja julkaisuja sekä tieteellisiä julkaisuja. Lähdeaineistoja kannattaa vertailla ja etsiä sopivia lähteitä eri tarkoituksiin.

Hyvässä tutkimuksessa tai projektissa on käytetty monipuolisesti erilaisia luotettavia lähteitä eikä tukeuduta liikaa yhteen lähteeseen.

Se miksi Saksaan ja Suomeen viitataan mielipidekirjoituksessa 7. syyskuuta herättää jatkokysymyksiä, miksi vain nämä kaksi maata mainitaan lähestulkoon aina tuulivoimavastaisissa kirjoituksissa, ei muita.

Ei edes ”pöpilässä” nimeltään Yhdysvallat tuulivoima ole ongelma.

Tanskassa kaavaillaan tuulivoimapotentiaaliksi jopa 10 gigawattia. Tanska on sopinut Saksan kanssa, että Bornholmista tuotetaan tuulisähköä myös Saksaan, josta sitä voidaan siirtää myös muualle Eurooppaan.

Lähteiden Turunen, Lanki, Maijala mukaan muun muassa infraääntä esiintyy kaikkialla luonnossa ja rakennetussa ympäristössä.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelän vuonna 2027 tuulivoima tuottaisi yhtä paljon sähköä kuin ydinvoima. Tuulivoimakapasiteetti lähestyy 5000 megawattia alkuvuonna 2023. Ensi vuonna on mahdollista, että Suomi tuottaa yhtä paljon sähköä kuin käyttää, arvioi taas Fingridin Jukka Ruusunen.

Vaikka Alavus ei olisikaan kelvollinen tuulivoimalle, joitain muitakin voisi välillä kuunnella kuin kovaan ääneen joka puolella paasaavia pseudotieteilijöitä. Täällä asuu myös ihmisiä, jotka toivottavat tuulivoiman tervetulleeksi.

Ymmärrän, että tuulivoimalla, koronarokotteilla ja 5G-verkoilla yritetään ratsastaa vaaliaalloilla äänien vuoksi, mutta joskus tälläkin seudulla voisi pysyä faktoissa ja asiassa.

Kyllästynyt ja kriittinen