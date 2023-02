Vielä paikallisesta sähköyhtiöstä

Kari Pajarisen kirjoitus Viiskunnassa 26.1.2023 oli perusteellinen ja siitä huomasi, että aiheeseen oli hyvin perehdytty. Haluan omalta osaltani tarkentaa ja lisätä vuosien varrelta kertynyttä tietoa Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:stä (KSS).

Yhtiö on perustettu 77 vuotta sitten huolehtimaan ”seudun sähköttömien koti- ja maatalouksien sähköistämisestä”. Myöhemmin yhtiön päätehtävää on muutettu huomioiden yhteiskunnan muutokset yritystoiminnassa ja teollisuusyritysten määrän kasvun lisääntyessä KSS:n toiminta-alueella.

Kaksi vuotta sitten toteutettiin viimeisin strategian tarkennus yhteistyössä omistajakuntien kanssa. Päivitetty päätehtävä, joka ohjaa yhtiön toimintaa on nyt turvata sähkön saatavuus kustannustehokkaasti asiakkaille kaikissa olosuhteissa. Tuo tehtävä ohjaa yhtiön henkilökuntaa, hallitusta, hallintoneuvostoa ja omistajia omassa toiminnassaan ja päätöksissään.

Sähkön saatavuuden varmistamiseksi on jo vuosia rakennettu säävarmaa sähköverkkoa siirtämällä johtolinjoja metsästä teiden varsiin. Vuonna 2013 maan hallitus päätti sähkömarkkinalain, joka velvoittaa rakentamaan ja ylläpitämään ns. säävarmaa sähköverkkoa. KSS on tämän lain vaatimukset suurelta osata toteuttanut etuajassa.

Kustannustehokkuudesta on huolehdittu investoimalla uusiutuvaan energiaan voimakkaasti menneinä vuosina. Vuonna 2012 KSS osti Fortumilta 60 prosenttia Killin Voima Oy:n osakkeista ja sai näin Killinkosken, Soininkosken ja Käenkosken vesivoimalaitokset omistukseensa. Vuonna 2018 KSS osti Pohjanmaalta Pirttikosken, Hamarin ja Padingin vesivoimalaitokset. Noin vuosi sitten ostettiin Porista kaksi tuulivoimalaa.

KSS:n omistuksessa on nyt kahdeksan voimalaa, jotka tuottavat ympäristöystävällisellä ja kustannustehokkaalla tavalla tuotettua sähköä asiakkaillemme noin 40 prosenttia myytävästä sähkömäärästä. Uusimpana investointina otetaan käyttöön myös aurinkoenergiavoimala vuonna 2024.

KSS:llä on mittavista investoinneista huolimatta talous hyvässä kunnossa, mikä mahdollistaa jatkossakin päätehtävän toteuttamiseen tähtäävien investointien toteuttamisen. Sähkön tuottaminen vesivoimalla ja tuulivoimalla on edullista ja mahdollistaa asiakkaillemme edullisen sähkön saannin jatkossakin kaikissa olosuhteissa. Uudesta sähkön hinnan alennuksesta kertova kirje toimitetaan lähiaikoina asiakkaille. Hinnat alenevat toisen kerran 1.3.2023.

Sähkön markkinahinta kävi syksyn aikana poikkeuksellisen korkealla, jonka seurauksena yhtiöillä, joilla on omistuksessaan edullista omaa sähköntuotantoa, oli mahdollisuus antaa syntynyt hyöty asiakkailleen. Mikäli KSS:n omistaisi nyt sijoittaja, joka maksimoisi sijoituksensa tuoton, olisi sähkön hinta tulevaisuudessa huomattavan korkea.

Sähkön siirto on monopolitoimintaa, jolloin siirtohintaa voi nostaa lain mukaan kahdeksan prosenttia joka vuosi. KSS ei ole käyttänyt tätä mahdollisuutta, vaan hintaa on korotettu ainoastaan kustannuksia vastaavasti. Sähkön energiahinta määräytyy markkinoilla ja asiakkaiden onneksi KSS:llä on ollut omaa tuotantoa. Tämä etu on siirretty suoraan kuluttajille.

Tulevaisuudessa sähkön hinta ei ennusteiden mukaan palaa enää vuoden takaiselle hintatasolle, vaan jää pysyvästi jonkin verran korkeammaksi. Euroopalla on yhteinen sähköverkko ja Keski-Euroopan sähkönhinta tulee olemaan korkeampi kuin meillä, mikä nostaa hintaa Suomessakin.

Sähkön kysyntä kasvaa tulevaisuudessa, kun halutaan päästä eroon fossiilienergiasta. Vetytalous on uutta tulevaisuutta ja se tarvitsee valtavasti sähköä. Myös liikenne tulee kulkemaan tulevaisuudessa lisääntyvässä määrin sähköllä.

Pyritään yhdessä varmistamaan, että saamme myös jatkossa sähköä kustannustehokkaasti kaikissa olosuhteissa.

Eero Johde,

Ähtäri