Tavoitteena entistä vahvemmat sote-palvelut

Vuosien ajan kunnissa on erikoissairaanhoidon kasvaneiden laskujen maksamiseksi jouduttu nipistämään muista menoista. Nyt vuoden 2020 tilinpäätöstietojen mukaan perusterveydenhuollon osuus sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannuksista oli 18 prosenttia ja erikoissairaanhoidon osuus oli 37 prosenttia. Kansanterveyslain alkuaikoina periaatteena on ollut, että nämä osuudet olisivat suurin piirtein yhtä suuret. Perusterveydenhuolto on kärsinyt rahoituksen vinoutumisesta pahasti.