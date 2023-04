Tarvitsemme lisää erotuomareita sekä ymmärrystä heitä kohtaan

Kaikki varmaankin tietävät tuomarit, muistavat heidän virheensä, solvaavat heitä ja ties mitä muuta. Olen itse nuori erotuomari Suomen salibandyliitossa. En ole ollut kauaa, mutta kirjoitan nyt kaikkien puolesta.

Kun tuomari tekee mokan, häntä yleensä haukutaan. Eivät häntä kaikki solvaa, mutta kun pelaaja tekee mokan niin yleensä hänelle sanotaan: ”Ei mitään, pää pystyyn. Virheistä oppii.”

Jos luulet, että me tuomarit siellä kentällä tahallaan mokailemme, niin itse ainakin haluaisin viheltää jokaisen tilanteen täysin oikein, mutta haaste on se, että niihin voi löytyä monia oikeita ratkaisuja. Lisäksi meillä on paljon muutakin hoidettavana kuin pelkät pelaajat ja rikkeet.

Yleensä junioripeleissä on nuoria alaikäisiä tuomareita. Kuulun tähän joukkoon ja kaikki siellä kentällä harjoittelevat. Muistakaa, että näytätte myös itse esimerkkiä lapsille ja nuorille. Voitte vaikuttaa siihen, haluaako nuori erotuomari enää jatkaa vai lopettaako hän. Täysin sama koskee pelaajiakin!

Tuomarina oleminen ei aina ole helppoa. Olen itsekin tehnyt mokia, mutta opin niistä, kuten varmaan moni muukin oppii ja on oppinut. Erotuomarin kuuluu huolehtia monenlaisista asioista, kuten siitä, että pelikello pysähtyy oikeassa ajassa, maalintekijä ja syöttäjä menevät oikein, että peli on kaikille turvallinen ja monesta muustakin asiasta.

Miksi pitäisi huudella, kun tuomari tietää todennäköisesti säännöt sinua paljon paremmin ja yleensäkin tietää mitä tekee. Kiitos kaikille niille, jotka antavat ja ovat antaneet positiivista palautetta meille!

Nuorelle erotuomarius on todella hyvä harrastus. Siitä saa rahaa ja maksetaan myös matkakulut. Itse en tosin tee tätä rahan takia, vaan rakkaudesta lajiin!

Tässä työssä kohtaa monenlaisia haasteita ja pitää olla pelisilmää. Lisäksi saa hyötyliikuntaa ja todella hyvän tukiverkoston ympärille. Vetoan siis kaikkiin, mutta erityisesti nuoriin, miksi et edes kokeilisi tätä? Käy tarvittavat kurssit ja vihellä yksi turnaus.

Jos mielestäsi tuomari ei osaa viheltää, niin tervetuloa, näytä kuinka hyvin osaat itse viheltää, vetää pelit ja näytä toki, että miten se homma hoidetaan, jos me emme kerran osaa.

Yleensä kun näytetään tilanne videolta, katsoja saa katsoa pariin kertaan normaalilta nopeudelta ja erilaisista kuvakulmista, kunnes näkee hidastuksen ja sitten miettii: ”Onpa toi tuomari huono.”

Jos ei oteta F-liigaa mukaan, niin meillä on tasan yksi mahdollisuus nähdä tilanne, ihan sama kuinka nopea se on. Meidän pitää tehdä päätökset paineen alla ja soveltaa erilaisia näkökulmia.

Muistakaa, että me erotuomaritkin olemme vain ja ainoastaan ihmisiä, kaikki tekevät virheitä ja niiden kautta oppii. En tarkoita, että kaikki ovat sellaisia huutelijoita, mutta mieti edes, olisitko itse voinut vetää sen paremmin? Jos ei ole minkäänlaista koulutusta, niin uskallan väittää, että suurin osa olisi huonosti sijoittunut tai keskittynyt väärään asiaan.

Siis älä pilaa pelaajien ja meidän tuomareiden nautintoa hienosta lajista sillä, että huutelet tyhmyyksiä. Ymmärrän kyllä, että siellä katsomossakin on pelaajien vanhempia ja tunteet voivat olla pinnassa, mutta muistetaan silti, eikös?!

Tulkaa rohkeasti kokeilemaan tätä harrastusta, suosittelen lämpimästi!

Aatu Kuokkanen