Töysän seurakuntakodista

Matti J. Mikkola ilmaisi Viiskunnassa 1.12. huolestumisensa siitä, kuinka näinkin pienellä paikkakunnalla on varaa kahteen seurakuntataloon. On kieltämättä harmillista, että molemmat saivat purkutuomion, mutta se on tätä nykyaikaa.

Mikkola mainitsi kirjoituksessaan Sapsalammen ja Sulkavankylän. Ne ovat toki molemmat kauempana Alavuden keskustasta kuin Töysän kirkonkylä, mutta seurakuntatalon paikkoina melko kaukaa haettuja.

Kyllä seurakuntatalon täytyy olla nimenomaan lähellä kirkkoa, että se voisi palvella mahdollisimman hyvin erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä. Leirikeskukset ovat toki asia erikseen, mutta sellainenkin Alavudelta löytyy.

Esimerkiksi Töysän kirkko on tehty 1800-luvun alkuvuosina, aikana jolloin nykyajan työkoneista tai edes sähköstä ei ollut vielä tietoakaan.

Siihen verrattuna tämä nyt alkanut Töysän seurakuntakodin rakennusprojekti vaikuttaa kuitenkin mittasuhteiltaan varsin kohtuulliselta. Toivottavasti sille tulee käyttöikääkin enemmän kuin edelliselle seurakuntatalolle.

Erilaisten palvelujen säilyminen on tärkeää myös Töysän kirkonkylällä eli entisessä kuntakeskuksessa. Tähän viittasi myös Pentti Hautala omassa kirjoituksessaan, joka koski kirkollisvaalien alhaista äänestysprosenttia.

Pentti Hepojoki, Töysä