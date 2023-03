Lapsiystävällisiä päätöksiä

Viiskunta-lehdessä on käyty keskustelua lasten ja perheiden hyvinvoinnista. Pääkirjoitus (2.3.) käsitteli muun muassa liikkuvaa varhaiskasvatusta, ja opettaja Annu Ridanpää–Taittonen pohdiskeli koulutuspolitiikkaa samassa lehdessä.

Suomen köyhyysraportin mukaan yli 130 000 lasta elää köyhyydessä ja määrä on noussut. Hintojen nousu on vaikuttanut monen perheen taloudelliseen tilanteeseen ja lisännyt epävarmuutta tulevaisuudesta. Leikkauspuheiden keskellä olisi tärkeää, että kaikki puolueet irtisanoutuivat perheiden perusturvasta leikkaamisesta. Se ei ole kestävä arvovalinta. Toki myös muita toimia tarvitaan perheiden sujuvan arjen turvaamiseksi.

Tärkeitä Sanna Marinin hallituksen päätöksiä olivat muun muassa varhaiskasvatusmaksujen alentaminen sekä opintorahan ja lapsilisän määräaikaiset yksinhuoltajakorotukset. Lisäksi päätettiin kertaluontoisesta ylimääräisestä lapsilisästä. Maksuton toinen aste oli suuri perheiden toimeentuloa parantava uudistus, joka on mahdollistanut opinnot monille nuorille.

Harrastustoiminta tukee monen lapsen ja nuoren hyvinvointia. Hallitus antoi syyskuussa esityksen nuorisolain uudistamisesta, joka sisältää kirjauksen maksuttoman harrastustoiminnan lisäämisestä koulupäivän yhteyteen. Esityksen mukaisesti koulupäivän yhteydessä toteutettavaa maksutonta harrastustoimintaa vahvistetaan kuntien ja kolmannen sektorin välillä.

Maksuton harrastustoiminta on osa hallitusohjelmassa päätettyä Suomen harrastamisen malli –kokonaisuutta, josta on tällä hetkellä pilottikokeiluja monessa kunnassa. Hyviä käytänteitä on kehitetty niin Alavudella, Kuortaneella, Ähtärissä kuin Kokkolassakin.

Meidän on jatkettava työtä lasten turvallisen arjen hyväksi. Lapsissa on tulevaisuus!

Tiina Isotalus (sd),

eduskuntavaaliehdokas,

Kokkolan kaupungin-

valtuuston puheenjohtaja