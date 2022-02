Kun hinnat nousevat...

Tässäpä on iso kysymys: miksi? Eläkkeiden korotukset on jo aikoja sitten syöty. Samoin säästöt, joita on vuosien varrella kertynyt. Yksineläjät ovat vaikeuksissa.

Oli helpompaa, kun kaksi tienasi. Mutta kun elämäntilanteet muuttuvat, eikä mikään ole pysyvää...

Herää kysymys, tarvitsenko edunvalvojaa? Ja kenet hyväksyn hoitamaan asioitani, kun en itse kykene sitä tekemään.

Tilannehan voi muuttua hyvinkin nopeasti. Kun on noita perussairauksia kertynyt vuosien varrella. Ja tuleeko hän millaisella palkkiolla hoitamaan asioitani?

Näissä ajatuksissa menen seuraamaan kisoja. Tarkoitin olympialaisia Kiinasta.

Matti J. Mikkola