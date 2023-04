Järviluomantiestä kritiikkiä, syystäkin

Järviluomantien kunto herättää kritiikkiä, ja syystäkin.

Päivittäin tätä tietä käyttävänä voin kertoa, että lumisena talviaamuna töihin tai kouluun menevä ei pääse aurattua kevyen liikenteen tietä kello 8.00 aikaan kulkemaan.

Autojen ajorata on aurattu ja osa koululaisista ja muista pyöräilijöistä on siirtynyt kevyen liikenteen väylältä ajoradalle autojen sekaan. Tämä on vaarallista.

Tien hoito ei ole keskusta-alueen vaatimalla tasolla.

Tästä on kuntaan annettu palautetta jo parina edeltävänä vuotena, mutta mitään hyvää kehitystä ei ole tapahtunut. Pikemmin päinvastoin. On mennyt usko asian hoitamiseen kunnan kautta.

Joskus kävin itse mönkijällä auraamassa kunnan kevyen liikenteen väylää, jotta lapset pääsisivät kouluun pyörällä.

Tienkäyttäjä