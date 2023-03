Asiat tärkeysjärjestykseen tulevaisuuden Suomessa

Taloudenpito on ollut Suomessa leväperäistä monen vuosikymmenen ajan. Verorahoja käytetään aivan liikaa muihin asioihin kuin suomalaisten veronmaksajien hyväksi.

Suomi ottaa liikaa velkaa ja miljardeja lähetetään erilaisten EU-tukipakettien muodossa korruptoituneiden maiden käytettäväksi veronkevennyksiin ja asuntojen remontteihin. Suomalaisten veronmaksajien rahat tulee priorisoida oman kansan hyvinvointiin ensisijaisesti ja velkaantuminen pitää saada pysäytettyä.

Hallittu työperäinen ja humanitaarinen maahanmuutto on tärkeää, jotta hyvinvointimme voisi säilyä nykyisenkaltaisena. Ongelmallinen maahanmuutto heikentää hyvinvointivaltiomme tilaa.

Tulevaisuuden Suomeni on turvallinen ja hyvinvoiva. Jokainen saa tarvitsemansa palvelut hyvinvointiyhteiskunnassa. Rahaa jää enemmän työstä käteen ja yrittäminen Suomessa on kannattavaa. Maaseutu kukoistaa. Koko Suomi on asuttuna.

Tätä kohti lähden tekemään töitä, jos minut valitaan eduskuntaan. Vaalilupaukseni on, etten koskaan erkaannu ihmisten arjen ymmärtämisestä ja teen työtä paremman tulevaisuutemme eteen.

Petri Juurakko

Eduskuntavaaliehdokas,

Perussuomalaiset, Alavus