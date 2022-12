Ajatuksia professorin kyläkoulukirjoituksesta

Professori vertasi kyläkouluja maailmanpankin pääoman kautta. Itse olen turvautunut paikallispankkiin pääomaa hakiessa, sillä en vielä omista pankkikorttia. Palvelu on ollut hyvää ja samalla sen on katkaissut ajatuksen tiedoksiantoasioista, jotka kuuluvat työtehtäviin.

Erityisesti kirjoituksessa ihastuin luonto- ja fyysisen pääomaan. olen aikoinaan ollut tekemässä koulukarttoja jokaiselle Alavuden kyläkoululle, joko yksi tai muiden suunnistajien kanssa. Hakojärvi on ainoa, jossa en ollut mukana.

Koulujen lähiluonnosta löytyvät marjamaat ja myös monia erikoisia kohteita. Kerran Asemankylän opettaja oli vienyt oppilaat erikoisen puun luo ja kysynyt, mikä puu? Poikani oli ainoana nostanut kätensä ylös ja vastannut, että käärmekuusi. Sulkavankylässä käydessämme olin sellaisen lapselleni esitellyt. Käykää vanhemmat lastenne kanssa luonnossa (metsässä), se kannattaa.

Fyysistä pääomaa tulee vain liikkumalla. Yllätyin kun luin move-mittauksesta, jonka mukaan maaseudun peruskoululaiset ovat huonompikuntoisia kuin kaupunkilaiset.

No, miksi en kannattanut 25 oppilaan rajaa valtuustossa? Kun on eskari ja kuusi luokkaa, niin koulussa on vähintään kolme luokkaa, joissa on kolme oppilasta, eli poika ja kaksi tyttöä tai toisinpäin, ja voi tietysti olla niinkin, että kaikki kolme ovat poikia tai tyttöjä.

Jos 6.-luokalla on yksi poika ja seuraava poika on neljännellä tai vaikka kolmannella luokalla, niin liikuntatunnilla tämä ei saa pelata täysillä, sillä hänen on otettava huomioon pienemmät. Sama olisi tilanne tyttöjenkin kohdalla. Ei se lisää liikunnan harrastusta, vaikka onkin luokan paras.

Sitten mennään yläasteelle ja toivotaan, että kavereita löytyy.

Olen antanut tiedoksi lasten huoltaanottoasioita, joissa terveys on pettänyt. Niissä ovat sosiaali- ja terveysviranomaiset tehneet valtavat työn, sillä asiakirjoissa voi olla lausuntoja yli sadan sivun verran. Yksinäisyydestä johtuva masennus näkyy niissä.

Kyläkoulujen ja kylien tehtävänä on nyt tukea ja käyttää aikaa, että oppilaat löytävät kavereita, mieluisia harrastuksia ja saavat näyttä liikunnalliset taitonsa.

Jorma Mäkiranta

Haastemies,

umpihankihiihtoneuvos