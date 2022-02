Yrittäjät Areenalla -messujen juontajapari selvillä – lavalla nähdään viihdealan ammattilaiset Jussi Lampi ja Lola Odusoga

Alavudella järjestetään tänä keväänä jälleen suositut Yrittäjät Areenalla -messut. Alavus Areenan sisä- ja ulkoalue varataan näytteilleasettajien ja messukävijöiden käyttöön 23.–24. huhtikuuta.

Näytteilleasettajien tarjonnan lisäksi messuille tullaan seuraamaan ohjelmaa ja tällä kertaa juontajina nähdään karismaattiset viihdealan ammattilaiset Lola Odusoga ja Jussi Lampi.

Näyttelijä ja muusikko Jussi Lampi muutti viime syksynä Alavudelle ja toimii nykyisin kaupungin kulttuurikoordinaattorina.

Niin ikään tunnettu esiintyjä on vuoden 1996 Miss Suomi Lola Odusoga, joka on juontanut lukuisia kauneus- ja viihdealan tapahtumia sekä tv-ohjelmia.

Messuyleisö pääsee nauttimaan juontajaparin esiintymistaidoista sekä lauantaina että sunnuntaina.

Järjestäjien mukaan luvassa on kodikas, hyvän mielen tapahtuma, jossa viihdytään ja kohdataan tuttuja sekä koetaan jotain uutta ja mielenkiintoista.

– Messujen osastomyynti on käynnistynyt vilkkaasti. Paikallinen yrityselämä on vahvasti edustettuna, mutta näytteilleasettajia on tulossa myös kauempaa. Vielä osastoja on hyvin varattavissa sekä sisällä että ulkona, mutta varsinkin isommista paikoista kiinnostuneiden kannattaa olla nopeasti asialla, vinkkaa messupäällikkö Emilia Etula.

Tapahtuman aukioloaikojen mukaisesti Areenalla palvelee myös messuravintola, josta vastaa alavutelainen Ravintola Wagner.

Alavuden Kehitys Oy on tapahtuman vetovastuussa.

Lisäksi Alavuden kaupunki sekä paikalliset yrittäjäjärjestöt ovat merkittäviä kumppaneita kaikissa messuihin liittyvissä järjestelyissä.