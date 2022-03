Yrittäjät Areenalla -messuilla Lampin korvaajiksi kaksi uutta juontajaa – messut avaa ministeri Antti Kurvinen

Ensi kuussa Alavudella järjestettävien Yrittäjät Areenalla –messujen juontajakuvioihin on tullut muutoksia.

– Koronarajoitusten hellittäessä on Jussi Lampin kalenteri täyttynyt ja aikatauluhaasteiden vuoksi hän joutui valitettavasti perumaan tulonsa messuille, mutta onneksi saimme tilalle uuden juontajan – tai oikeastaan kaksi, kertoo messupäällikkö Emilia Etula.

Lauantaina 23. huhtikuuta messulavalla nähdään Lola Odusogan juontajaparina pitkän linjan tv-esiintyjä Marko Terva-aho, joka on toiminut juontajana, selostajana ja toimittajana niin urheilu- kuin viihdeohjelmissakin.

Sunnuntaina 24. huhtikuuta Lolan rinnalla nähdään musiikkitaiteilija, yrittäjä ja entinen kansanedustaja Mikko Alatalo. Hän on koko kansan maalaispoika ja tunnettu tv-juontaja, joka on levyttänyt yli 700 laulua. Lisäksi hän on ollut jo yli 40 vuotta Suomen yrittäjien jäsen.

Messut avaa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Näytteilleasettajat tekevät messut

Messupäällikkö Emilia Etula iloitsee siitä, että yhteistyö messujen pääyhteistyökumppaneiden ja Alavuden kaupungin sekä paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa toimii hyvin.

– Messut ovat yhteinen ponnistus ja vielä paljon suunnittelua ja organisointia tarvitaan ennen kuin messut voidaan avata yleisölle. Näytteilleasettajat kuitenkin tekevät messut ja osastomyynti on edennyt hyvin. Yleisölle on tarjolla useita kivoja juttuja messuilla. Vielä toivomme mukaan enemmän myös paikallisia järjestöjä ja yhdistyksiä esittelemään toimintaansa. Messut ovat mainio tapa saada uusia harrastajia innostumaan mukaan toimintaan, Emilia Etula vinkkaa.

Messujen yleisötavoite on noin 5 000 kävijää. Messut järjestävät Alavuden Yrittäjät ry, Töysän Yrittäjät ry, Alavuden kaupunki ja Alavuden Kehitys Oy.