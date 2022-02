Yhteisvastuukeräys 2022 käynnistyi – Keräysvaroilla tuetaan koronan seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria

Lisää aikuisten tukea nuorten arkeen

Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla halutaan tarjota nuorten arkeen aikuisia, jotka kuuntelevat ja jakavat kasvuiän herkät ja haavoittuvat tunteet ja antavat tarvittaessa tukea vaikeissa hetkissä.

– Lapset ja nuoret ovat arvokkainta, mitä meillä on. He ovat meidän tulevaisuutemme kaikkialla maailmassa. Me yhdessä voimme pitää huolta, että jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla on turvallisia aikuisia, Yhteisvastuupiispa 2022 Mari Leppänen vetoaa.

Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin.

Toinen puolisko Suomeen kohdistettavasta keräystuotosta kohdistetaan erityisesti 15–19-vuotiaille, joiden joukossa on merkittävä määrä etäopiskelusta ja eristäytymisestä kärsineitä nuoria, jotka kokevat yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta.

Lasten ja nuorten keskuksen etsivän nuorisotyön Palveluoperaatio Saappaan toimintaa laajennetaan keräystuotolla uusille paikkakunnille ja NettiSaapasta kehitetään.

Uutuutena Saapas-toimintaa levitetään myös kouluihin. Keräysvaroilla kehitetään ja laajennetaan myös Moottoripaja- sekä Perheystävä-toimintoja.

– Kyllä se voi herättää, kun voi jollekin turvalliselle aikuiselle, vaikka Saapas-työntekijälle, jutella. Kun joku kysyy, että mitä kuuluu, miten menee. Jos uskallat kertoa, miten oikeasti menee, niin se on jo hyvä alku, miettii Saappaalta apua saanut ja nykyään vapaaehtoisena toimiva 19-vuotias Jasmin Ruotsalainen.