"Oivaltava tapa houkutella karavaanareita hyvien palvelujen avulla" – Vuoden karavaanarialue löytyy Alavuden Tuurista

"Saa runsaasti kiitosta harrastajien parissa"

Tiedotteen mukaan Karavaanarialue Onnela eli Keskisen kyläkaupan leirintäalue Tuurissa on tunnettu ja monipuolisia viihtymisen eväitä tarjoava alue, joka saa runsaasti kiitosta harrastajien parissa.

Yrittäjäpersoona Vesa Keskinen on kertonut halunneensa alusta pitäen panostaa karavaanareiden viihtymiseen liiketoimintansa yhtenä tukijalkana.

"Lupaus on lunastettu. Jatkuvasti laajentuva ja kehittyvä leirintäalue ja siihen liittyvät palvelut saavat kiitettävää vierailijapalautetta. Lisäksi vuoden yleinen leirintäalue -nimityksen perusteena on oivaltava tapa, jolla Keskisen kyläkauppa on tehnyt strategisen päätöksen houkutella karavaanareita hyvien palvelujen avulla. Tämä on esimerkillistä toimintaa ja tuo tuloksellisuutta koko liiketoiminnalle kuin myös paikkakunnan muille elinkeinoille", todetaan SF-Caravan ry:n tiedotteessa.

SF-Caravan ry on matkailuajoneuvojen käyttäjien valtakunnallinen liitto, jonka jäseninä on 80 yhdistystä ympäri maan.