Kuukauden ikäinen ihmisen alku tuhisee tyytyväisenä äitinsä sylissä.

Varpaat kipristelevät innokkaasti, pikkuruiset sormet kurottelevat kohti kattoa.

Vastasyntyneen maailmassa kaikki on hyvin, kun äiti on lähellä ja vatsa on täysi.

...