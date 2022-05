Tero Järvisestä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja

Tero Järvinen on yksimieliseen valintaan tyytyväinen.

– Laaja poliittinen tuki on tärkeää, kun tiedän mitä haasteita ja mahdollisuuksia on edessä. On syytä kuitenkin olla optimistinen realisti. Selvää on, että Etelä-Pohjanmaa on yhtenä hyvinvointialueena vahvempi kuin nykyiset pienemmät organisaatiot yksittäin, Järvinen kommentoi.