Taidekeskus Harrin näyttelykausi käyntiin pääsiäisen jälkeen – tarjolle monipuolinen ja ajatuksia herättävä taidekattaus

Elokuu on omistettu alavutelaiselle kuvanveistäjälle Pirkko Mursulalle (1946–1998). Hänen tunnetuimpia teoksiaan ovat moni-ilmeiset pronssiveistokset, joita on nähtävillä julkisissa paikoissa kuten muun muassa Alavuden kaupungin ja Sydänmaan Osuuspankin tiloissa. Myyntinäyttelyn teokset on koottu Aino ja Arvo Mursulan Säätiön taidekokoelmasta.