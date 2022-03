Alavuden seurakunta on saanut Töysän uuden seurakuntakodin rakentamisesta määräaikaan mennessä kaksi urakkatarjousta, jotka molemmat ylittävät tarkoitukseen varatun määrärahan merkittävästi.Rakennuksen kustannusarvio, joka on laskettu kuluvan vuoden tasoon, on vajaat 700 000 euro.