Suunnitelmat julki – Mustikkavuoren vapaa-aikakeskuksesta kuoriutuu houkutteleva virkistyskeidas

Rantaraitti ja viihtyisä uimaranta

Järven suunnalle on suunniteltu rantaraitti, joka yhdistää liikuntapuiston tanssilavan suuntaan sekä mahdollistaa järven virkistysarvon hyödyntämisen.

Rantaraitin kohokohtana on puinen, oleskelutasanteeksi levenevä kävelyreitti, jolta aukeaa näkymiä järvelle.

Tanssilavan suunnalle on kehitetty parkkipaikkoja ja rantaan on suunniteltu puistoalue, jossa on uimaranta, savusauna ja nuotiopaikka.