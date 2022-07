Soile Yli-Mäyryllä 30. kesänäyttely

Kuortaneella Soile Yli-Mäyryn taidehalli on avoinna kesäkaudella päivittäin kello 12–17. Esillä on 30. kesänäyttely, jonka teemana on tällä kertaa Tyhjyyteen kadonneet.

Kuortanelaissyntyinen taidemaalari Soile Yli-Mäyry on kansainvälisesti kuuluisa taiteilija omaleimaisella öljyvärityöskentelyllään.

Kuortaneella on myös esillä Iivari Honkolan taidenäyttely Kuortaneen kunnantalolla, mutta heinäkuussa näyttelypaikka on suljettu. Heinäkuun jälkeen näyttelyyn pääsee tutustumaan maanantaista perjantaihin kello 9–15.

Iivari Honkola (1898–1970) oli kuortanelaissyntyinen taiteilija, joka eli ja vaikutti kotipaikkakunnallaan lähes koko elämänsä ajan.