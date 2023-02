Alavuden seurakuntatalon purku-urakka jatkuu ensi viikolla – katso esittelyvideolta, miltä uusi seurakuntatalo näyttää

Alavuden seurakuntatalon sekä rivitalon/vanhan viraston asbestipurku toteutettiin joulukuussa 2022 ja kiinteistöjen varsinainen purku alkaa ensi viikolla, kerrotaan Alavuden seurakunnan tiedotteessa.

Purku-urakan on määrä olla valmis toukokuun loppuun mennessä. Sen kustannus on 116 560 euroa.

Alavuden seurakunnan vanhasta virastosta on siirrytty uusiin kirkkopihan tiloihin vuonna 2016. Rivitalon asuinkäyttö on päättynyt alkuvuodesta 2018 ja rakennukselle on myönnetty purkulupa samana vuonna.