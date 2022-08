Koronatilanne on kesän aikana ollut aktiivinen Kuusiokunnissa ja lähialueilla, toteaa Kuusiolinna Terveys Oy lähettämässään tiedotteessa.

Tartuntojen määrä on ollut erittäin korkealla, mikä on näkynyt sosiaali- ja terveyspalveluissa, vaikka testausohjeiden muututtua tarkkaa tartuntamäärää ei enää seurata. Koko Etelä-Pohjanmaan alueella on ollut poikkeuksellisen paljon koronatartuntoja.

Selvä riski on, että paluu kouluihin, varhaiskasvatukseen ja töihin lomien jälkeen tulee entisestään lisäämään taudin leviämistä, arvioidaan tiedotteessa.

Tartunnoilta suojautumisessa parhaita tapoja ovat hyvä käsihygienia ja maskin käyttö sekä rokottautuminen. Erityisen tärkeää on nyt lomien päättyessä, että oireisena pysytään kotona.

Mikäli sinulla on koronaan sopivia oireita, on suositeltavaa pysyä kotona vähintään viiden vuorokauden ajan ja kunnes olet terve. Kodin ulkopuolella tulee asioida vain täysin oireettomana.