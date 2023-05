Seamk käynnistää uudet ryhmät insinöörien polkuopintoihin Alavudelle ja Kurikkaan ensi syksynä

"Osaavien tekijöiden tarve on suuri"

Alavudella opinnot otetaan innostuneesti vastaan.

– Meillä on vahva teknologinen yrityskeskittymä, ja osaavien tekijöiden tarve on suuri. Monimuotoiset opinnot mahdollistavat myös opinnot työn ohessa, jolloin osaamista voidaan soveltaa suoraan työssä. Myös perheellisille tämä malli on joustava, kiittelee Alavuden kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki.

– Kaupunki on monin eri tavoin pyrkinyt tukemaan yritysten työvoiman saantia, joten nämä opinnot ovat todella tervetullutta yhteistyön jatkoa. Olemme hyvin iloisia siitä, että Seamk jatkaa hyvin onnistunutta maakuntakorkeakoulun malliaan, ja tuo näin opiskelun mahdollisuuksia lähelle opiskelijoita ja yrityksiä, Heinämäki jatkaa.