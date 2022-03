Savola: ”Asian korjaamiseksi tehty paljon työtä” – Yritysten aluetuet ovat nousemassa Kuusiokunnissa ja Järviseudulla

Tukialueiden määrittelyyn on tarkasteltu ensisijaisesti alueiden bruttokansantuotetta ja työttömyysastetta maakunnittain ja seutukunnittain sekä tarvittaessa myös tarkemmalla aluejaolla.

Lisäksi on tarkasteltu myös muita kriteereitä, kuten rakennemuutosta, asukastiheyttä sekä aluetaloutta laajemmin.

Esitys perustuu kokonaisarviointiin ja siinä on painotettu aluetalouden näkökulmaa.

– Alhaisempi tukitaso alueemme ja verrokkikuntien välillä on ollut epäkohta, jonka korjaamiseksi on tehty paljon työtä ja jota on ajettu vuosien ajan. Erityiskiitos elinkeinoministeri Mika Lintilälle, että asiassa päästään nyt eteenpäin, jatkaa Savola.

Esitys valtioneuvoston asetukseksi alueiden kehittämisestä sekä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista lähetettiin lausunnoille tänään.

Lausuntoaikaa on kaksi viikkoa.