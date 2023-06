Kuivuus vaivaa kasvustoja – satotappiot nousevat päivä päivältä

Nurmet

Ensimmäinen nurmisato saatiin korjattua hyvissä olosuhteissa. Keskimäärin sato oli normaali tai normaalia heikompi. Satovaihteluja lohkojen välillä oli tavanomaista enemmän.

Vanhoissa nurmissa sato oli selvästi heikompi kuin nuorissa. Nata- ja englanninraiheinävaltaiset nurmet kärsivät talvituhoista timoteivaltaisia enemmän.

Toisen sadon mineraalilannoitukset on saatu myös tehtyä. Lietteenmultauksia on siirretty monilla tiloilla, koska on haluttu välttää polttovaurioita kovien helteiden vuoksi. Osa odottaa vielä sateita ja osa on siirtänyt ajon toisen sadon jälkeen.

Nurmien kasvinsuojelu jäi keväällä monin paikoin tekemättä. Varsinkin voikukkaa on jo edellisten hellekesien jälkeen runsaasti ja sitä ehtii torjua vielä toiselle ja kolmannelle sadolle, kunhan muistaa noudattaa varoaikoja.

Varoajat löytyvät myyntipäällysteksteistä ja ne tulee myös muistaa, jos miettii viljojen korjaamista vihanta- tai kokoviljasäilörehuna. Vihantaviljan paras korjuuhetki on, kun ohralla vihneet tai kauralla röyhyt ovat juuri tulossa näkyville.

Uuden CAP-tukikauden myötä yksivuotisen tuotantokasvin alle kylvetty perustettavan nurmensiemen käy myös kerääjäkasviksi. Täytyy muistaa noudattaa tässäkin tapauksessa ympäristökorvauksen ehtoa, että kerääjäkasvia ei saa lannoittaa eli vihannan korjuun jälkeen ei saa levittää lannoitteita.