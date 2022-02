Sairaalahoidon tarve on noussut uudelleen – rajoitustoimilla ei enää kyetä hillitsemään laajasti väestössä leviävää omikron-muunnosta

Positiivisten osuus jonkin verran laskenut

Viime viikolla otettiin yhteensä 3347 pcr-testiä. Testimäärä on edelleen laskenut. Viive näytteenotosta tuloksen valmistumiseen on myös vähentynyt ja on nyt keskimäärin 14,1 tuntia.

Positiivisten koronatestien osuus on jonkin verran laskenut: viime viikolla 38 prosenttia otetuista pcr-näytteistä osoittautui positiivisiksi.

Etelä-Pohjanmaalla 87,3 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut ensimmäisen rokotuksen ja 84,8prosenttia myös toisen rokotuksen. Kolmannen rokotusannoksen on saanut 55,1 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista.

Koko Suomessa vastaavat luvut ovat 88,2 prosenttia, 85,5 prosenttia ja 57,4 prosenttia.