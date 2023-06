Vesisateista ei tietokaan – Kovat helteet aiheuttavat stressiä niin viljelijöille kuin kasvustoillekin

Syysviljat

Syysviljoja ovat verottaneet talvituhot ja kuivuus. Lisäksi viime viikonlopun halla hidastaa kasvien kasvua syysviljoilla.

Ruis on hyvävoimaisen näköistä ja kohtalaisen tiheää, mutta syysvehnä on kehittynyt hitaasti ja paikoin on jouduttu paikkakylvämään.

Talvesta selviytyneet syysöljykasvit ovat kukkineet ja kukinta-aika on loppusuoralla.

Syysviljojen ruiskutuksia on tehty ja ennen tähkälle tuloa ehtii vielä ajaa korrensäädettä.