Lauantaina vietetään taas Päivä paloasemalla -tapahtumia – alueeltamme ovat mukana Kuortaneen, Ähtärin ja Töysän paloasemat

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Päivä Paloasemalla -tapahtumaa vietetään huomenna lauantaina 26. marraskuuta noin 380 paloasemalla eri puolilla Suomea.

Levikkialueeltamme ovat mukaan ilmoittautuneet Kuortaneen ja Ähtärin paloasemat, joissa on ohjelmaa kello 10-14 välisenä aikana. Lisäksi mukaan on ilmoittautunut Töysän paloasema, jossa ohjelmaa on kello 11–15.

Koko perheen iloisissa tapahtumissa viihdytään ja opitaan elämyksellisesti paloturvallisuustaitoja jo viidettätoista kertaa.