Mikko Savolan vaalipäälliköksi tohtorismies Reino Virrankoski

Ähtäriläisen kansanedustajan, keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtajan Mikko Savolan vaalipäälliköksi vuoden 2023 eduskuntavaaleihin tulee seinäjokelainen Reino Virrankoski.

Vaalipäällikkö vastaa kampanjan kokonaisuudesta, kuten tilaisuuksista sopimisesta, ehdokkaan vaalikiertueesta sekä sen aikataulutuksesta.

Kauhavalla veljensä kanssa kotitilaansa viljelevä 47-vuotias Virrankoski on koulutukseltaan tekniikan tohtori ja työskentelee Aalto-yliopistossa tutkijatohtorina sekä sivutoimisissa opetustehtävissä Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Virrankoskella on pitkä kokemus maakunnan ja valtakunnan politiikasta Keskustan aktiivisena järjestövaikuttajana.

– Tulevalla vaalikaudella on edessä isoja asioita, kuten uusien hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen, maatalouden kannattavuuskriisin hoitaminen, energian ja liikkumisen kallistumisen hillitseminen sekä Suomen Nato-jäsenyyden konkreettisesta sisällöstä sopiminen. Mikko Savolalla on näihin kaikkiin liittyen vahvaa osaamista, joten on tärkeää saada hänet jatkamaan hyvää työtä. Pyyntö vaalipäälliköksi oli iso luottamuksen osoitus, johon pyrin vastaamaan parhaan kykyni mukaan, toteaa Virrankoski.