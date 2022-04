Arto Juurakko on toiminut neljä vuotta Lakeudenportin kansalaisopiston rehtorina Niistä kaksi vuotta on kulunut koronan varjossa.Hänet tunnetaan myös kirjailijana: 11 murrerunokirjan lisäksi hän on kirjoittanut useita tietokirjoja ja historiateoksia Laululyriikkaa hän teki pari.