Lehtimäentien laajakaistahanke jäihin erikoisesta syystä – Elyn kielteisestä päätöksestä aiotaan valittaa hallinto-oikeuteen

Kymmeniä talkootyöpäiviä hukkaan?

Savolankylä ry on yhdessä alueen muiden kylien kanssa tehnyt puolentoista vuoden ajan lujasti töitä hankkeen toteutumiseksi.

Talkoopäiviä on tehty useita kymmeniä järjestämällä kylätilaisuuksia, tiedottamalla ja keräämällä liittymissopimuksia.

– Ely-keskuksen päätös on meille iso pettymys. Maaseudulla ja meidän kylällämme on huutava tarve nopeille yhteyksille. On vaikea ymmärtää omalla seutukunnalla toimivan paikallisen osuuskunnan toimintatapaa, joka asettaa tavalliset kyläläiset puun ja kuoren väliin. He ilmoittavat tarjoavansa sellaista, mitä eivät käytännössä pysty järkevään kuluttajahintaan toteuttamaan, harmittelee Savolankylä ry:n puheenjohtaja Mikko Savola.

Savolankylän kyläyhdistys on pyytänyt tarjouksen ja keskustellut Verkko-Osuuskunta Kuuskaistan johdon kanssa selvitääkseen, mitä markkinaehtoisuus heidän mielestään tarkoittaa.

He voisivat toteuttaa verkon tavalla, jolla kuluttajahinta nousisi jopa 15 000–17 000 euroon liittymältä.

– Jokainen ymmärtää, ettei tavallinen kuluttaja tai pienyrittäjä voi maksaa sellaisia summia kuin valokuidun rakentaminen Kuuskaistan kautta edellyttäisi. Teimme kyselyitä kyläläisille ja hankkeen omavastuuhinta, joka oli maksimissaan 2 500 euroa, oli useimmille liittymäsopimuksen allekirjoittaneella ehdoton maksimi. Pidänkin tärkeänä, että markkinaehtoisuuden määritelmä katsotaan nyt hallinto-oikeuden käsittelyn kautta läpi, Savola jatkaa.