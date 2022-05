Lähes 900 yrittäjää saa Alavuden yrityspalveluilta automaattipuhelun, johon kannattaa vastata

– Haluamme tavoittaa laajasti alavutelaisyrittäjät; nekin, jotka eivät ole vielä koskaan käyttäneet palveluitamme, toteaa yritysasiantuntija Mauri Haapasaari.

– Automaattipuhelu tarjoaa meille uuden mahdollisuuden olla yhteydessä kaikkiin yrittäjiin, joiden puhelinnumero on yritysrekisterissämme. Esimerkiksi sähköpostiviesti saattaa helposti jäädä huomaamatta. Automaattipuhelu on tehokas tapa varmistaa, että mahdollisimman monella yrittäjällä on tieto hänelle tarkoitetuista palveluista ja yritystuista, Haapasaari jatkaa.