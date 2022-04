Kuusiolinna Terveydessä valmistaudutaan hoitohenkilöstön lakon mahdolliseen laajenemiseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon lakkotilanteen vaikutukset Kuusiokuntien alueen palveluissa ovat vielä melko pienet.

- Valmistautumista mahdolliseen lakon laajenemiseen on kuitenkin tehty, kertoo Kuusiolinna Terveys Oy:n toimitusjohtaja Juha Viitasaari.

Hoitoalaa koskeva lakko on alkanut huhtikuun ensimmäisenä päivänä kuudessa sairaanhoitopiirissä.

– Yhtenä työtaistelutoimien piirissä olevana sairaanhoitopiirinä on Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, jonka kanssa samaan eritysvastuualueeseen kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Tästä on seurannut jonkin verran vaikutuksia myös Etelä-Pohjanmaalle, sillä lakon vuoksi Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa on lopetettu kaikki kiireetön ja osa kiireellisestäkin hoidosta.

Viitasaaren mukaan tämä on näkynyt potilaiden siirtoina Seinäjoen keskussairaalaan sekä myös Etelä-Pohjanmaan alueella osastopaikkojen tarpeena terveyskeskuksissa.