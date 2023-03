Koirien vaalikampanja muistuttaa ihmisiä käymään vaaliuurnan lisäksi myös roska-astialla – lumen alta paljastuvat jätökset voivat olla koirille hengenvaarallisia

Jätöksissä pesii tauteja ja loisia

Kakkakeskustelu keskittyy useimmiten ihmisille aiheutuviin haittoihin, mutta eniten kakkojen keräämättä jättämisestä kärsivät koirat itse.

– Keräämättömissä jätöksissä pesii tauteja ja loisia, jotka leviävät helposti koirien välillä, kun koirat haistelevat ja jopa syövät ulosteita. Erityisesti pentuvaiheessa kakan syöminen on koirille yleistä, mikä voi tehdä lenkkeilystä jatkuvaa väistelyä tartuntojen välttämiseksi, kertoo Janica Raudasoja, joka toimii eläinten käyttäytymisen ja kouluttamisen asiantuntijana lemmikkieläintarvikeketju Mustilla ja Mirrillä.

Ulosteen välityksellä leviävät myös muun muassa koronavirusripuli ja parvovirusripuli. Normaalikuntoiselle koiralle rokote antaa tehokkaan suojan parvovirusta vastaan, mutta huonokuntoisemmalle eläimelle tartunta voi olla hengenvaarallinen.

Parvovirus kestää pakkasta, joten lumen alta paljastuva tartuntavaara on todellinen. Myös ulosteen välityksellä leviävä giardia-loinen voi olla ripuloinnin takana.

Terveysriskien lisäksi siivottomat kadut ovat myös merkittävä koiravastaisuutta lisäävä tekijä. Koirat eivät voi itse kerätä jätöksiään, mutta silti niistä aiheutunut kiukku kohdistuu usein eläimiin.

– Tunteiden kuumeneminen esimerkiksi koirankakkaan astuessa on tietysti hyvin ymmärrettävää, mutta on tärkeää muistaa, että jälkien siivoaminen on aina omistajan vastuulla, Raudasoja jatkaa.