Polttopuiden kysyntä on tänä talvena kasvanut sähkön ja polttoaineiden hinnan nousun takia Se on pahentanut jo muutaman vuoden ajan koettua klapipulaa entisestään. Tilanne on hankala Monien myyjien varastot tyhjenivät jo alkutalvesta ja uutta kuivaa myytävää luvataan löytyvän v.