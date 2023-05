Kevätkylvöt on jo tehty monilla tiloilla – vesisateita kaivattaisiin nyt kylvetyille pelloille

Kylvöistä on maakuntamme alueella on tehty noin 60–70 prosenttia. Eniten kylvöjä on jäljellä maakunnan pohjois- ja itäosissa.

Eniten kylvämättä on ohraa, kauraa ja rypsiä. Herneet, vehnät ja myöhäiset lajikkeet kylvettiin ensimmäisinä. Myös lannan ja lietteen levitykset ovat loppusuoralla koko maakunnassa.

Ensimmäiset kylvöt ovat orastuneet hyvin ja nopeasti lämmöstä ja kosteudesta johtuen. Paikoin pelloilla on jo turhankin kuivaa, joten vesisateita kaivattaisiin nyt kylvetyille pelloille.