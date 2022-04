Töysässä toimiva Masa Metalli Oy on vaihtanut omistajaa Matti Leinonen on myynyt yrityksen liiketoiminnan, varaston ja siirtänyt sen tuotannon ja tilaukset kauhajokelaisen Esa Mäki-Turjan omistamalle yhtiölle perjantaina 8. huhtikuuta Esa Mäki-Turja on 30-vuotias maatalousyrittäj.