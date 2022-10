Kansanedustaja Mikko Savola: Haapamäen radan liikenne palautettava normaaliin käyttöön ja uusi kalusto hankintalistalle

Ähtäriläinen kansanedustaja ja Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mikko Savola (kesk.) vaatii liikenne- ja viestintäministeriöltä ja VR:lta välittömiä toimia Haapamäen radan liikenteen varmistamiseksi.

Seinäjoella palamaan syttynyt kiskobussi on aiheuttanut varotoimenpiteen, missä kaikki kiskobussit on otettu pois liikenteestä. Liikenne Haapamäen radalla on korvattu linja-autoilla joiden aikataulut tuovat monia ongelmia julkisen liikenteen käyttäjille.

– On erittäin ongelmallista, että junat ovat Haapamäen radalla poissa käytöstä. Linja-autoilla ei päästä samoihin nopeuksiin ja matkustajat myöhästyvät jatkoyhteyksiltä. VR on todennut, että myöhästyneitä matkustajia ei odoteta, vaan he joutuvat menemään seuraavalla mahdollisella junalla, harmittelee Savola.

Savolan mielestä kiskobussit tulee saada takaisin käyttöön välittömästi.

– VR:n on niin ikään otettava investointiohjelmaan uuden kaluston hankkiminen Haapamäen radan liikennettä varten. Erityisesti viikonloppuisin kiskobussit ovat olleet ääriään myöden täynnä opiskelijoista ja muita maakuntien välillä matkaavista matkustajista, Savola tietää.

Savola jätti asiasta hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen perjantaina 14. lokakuuta. Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy kiskobussien palauttamiseksi käyttöön ja uuden toimintavarman kaluston hankkimiseksi Haapamäen radalle? kysyy Savola.