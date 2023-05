Palkittu Pahajoki hyväksi -hanke otti taas askeleen eteenpäin – Vesistöön istutettiin tuhatmäärin kalanpoikasia

Ruskuaispussi turvaa ravinnonsaannin

Kuusituhatta taimenen vastakuoriutunutta poikasta hankittiin Hanka-Taimen Oy:n kalanviljelylaitokselta Hankasalmelta. Ne toimitettiin paikan päälle muovisissa happipakkauksissa, joista jokaisessa oli noin 20 litraa vettä. Pakkauksiin lisättiin happea kuljetuksen ajaksi.

Poikaset paikalle toimittaneen Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ry:n toiminnanjohtaja Marko Paloniemen mukaan kuljetus sujui ongelmitta.

– Kuljettaminen happipakkauksissa on helppoa, koska poikaset ovat vielä pieniä ja niitä mahtuu paljon pieneen vesimäärään. Istutusten yhteydessä on hyvä varmistua siitä, että happipakkauksen veden lämpötila on suunnilleen samalla tasolla istutusvesistön kanssa. Tarvittaessa lämpötilaeroa tasataan ennen istutusta, Paloniemi selvittää.

Veteen päässeet poikaset elävät ensimmäiset päivänsä kivien koloissa ruskuaispussinsa voimalla. Ne lähtevät etsimään ravintoa sen jälkeen, kun ruskuaispussin sisältämä ravinto on kulutettu.