Se on ainakin ollut hyvä juttu tässä kaksosuudessa, että on aina ollut vierellä kaveri. Meillä on ikämme ollut eläimiä ja niitä olemme yhdessä hoitaneet: on ollut koiria, kissoja, hamstereita, hevosia, lampaita – milloin mitäkin, kertovat vähän päälle 40-vuotiaat tuurilaiset kaks.