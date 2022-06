Juhannuksena hukkuu keskimäärin seitsemän ihmistä – 10 vinkkiä vesiturvalliseen juhannuksen viettoon

Erityisesti lapsia on valvottava herkeämättä

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto haluaa muistuttaa juhlijoita siitä, että hauskanpidon lomassa on huomioitava turvallisuus.

Useimmat hukkumistapaukset sattuvat tutuissa vesistöissä, lähellä rantaa. Koska onnettomuus yllättää aina, paras keino varautumiseen on huomioida turvallisuusasiat jo ennen vesille lähtemistä.

– Erityisesti rannalla pulikoivia ja leikkiviä lapsia tulee valvoa herkeämättä ja riittävän lähellä – mielellään käsivarren mitan päässä. Mökillä on myös hyvä sopia aikuisille lasten valvontavuorot, jolloin on selvää, kuka kulloinkin lasten pulikointia valvoo, eivätkä lapset pääse rantaan keskenään. Vanhemman on pakko olla lähellä. Hukkuminen tapahtuu hiljaa ja nopeasti, sanoo Nieminen.

– Uimareiden on hyvä muistaa, että uidaan rannan suuntaisesti, jotta jalat yltävät tarvittaessa pohjaan. Uimaan ei tule lähteä yksin, jotta tarvittaessa on joku paikalla auttamassa yllättävän tilanteen sattuessa. Kylmä vesi kangistaa pidemmällä matkalla, joten turhia riskejä tulee välttää, toteaa Nieminen.