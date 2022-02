Yksi Etelä-Pohjanmaan vanhimmista perheyrityksistä, vuodesta 1906 alkaen Töysässä toiminut Akonkosken Saha Oy on vaihtanut omistajaa.Toivolan perhe, joka on harjoittanut sahaustoimintaa neljännessä ja viidennessä sukupolvessa, on 17 helmikuuta tehdyllä osakekaupalla myynyt yhtiö.