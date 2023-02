Job Well Done -hankkeella osaajia Kuusiokuntiin myös ulkomailta – uusi sivusto aukeaa maaliskuussa

Kuusiokunnissa ja Suupohjassa on tartuttu työvoimapulan haasteeseen ja käynnistetty kaksivuotinen ja Alavuden Kehitys Oy:n hallinnoima Job Well Done -osaajia Kuusiokuntiin ja Suupohjaan –hanke.

Hankkeen tavoitteena on tehdä tunnetuksi aluetta ja sen työpaikkoja sekä suomalaisille että ulkomaalaisille työnhakijoille.

Uusi, paikallinen työnvälityssivusto osoitteessa aukeaa maaliskuulla.

Työvoimapula Kuusiokuntien ja Suupohjan alueella on todellinen ja hankaloittaa yritysten toimintaa. Yhä useammat yritykset harkitsevat työvoiman palkkaamista ulkomailta.

Suomi on melko tuntematon ulkomaalaisille työnhakijoille, joten hankkeessa tehdään yhteistyötä kansainvälisesti toimivien henkilöstöpalveluyritysten ja muiden kansainväliseen rekrytointiin liittyvien toimijoiden kanssa.

Lisäksi hankkeessa viestitään aktiivisesti alueen vahvuuksista virikkeellisenä, hyvän arjen asuinympäristönä.