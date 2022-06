Seinäjokelainen, alavutelaissyntyinen Jaakko "Jaska" Mäkynen, 69, on valittu The Voice of Finland: Senior -laulukilpailun voittajaksi. Ohjelman finaalijakso nähtiin televisiossa perjantaina.

Voittajan valitsi Turun Logomon studioyleisö, joka antoi ...