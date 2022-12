Alavuden kaupunki muisti siirtyvää henkilöstöä läksiäisjuhlassa

"Historiallisen hetken äärellä"

Tilaisuutta vietettiin hiukan haikeissakin, mutta kiitollisissa tunnelmissa. Puheessaan kaupunginjohtaja toi esille, että olemme historiallisen hetken äärellä; sote-uudistusta on valmisteltu melkein 20 vuotta ja nyt vuoden alussa uudet hyvinvointialueet ovat aloittamassa toimintansa.

– Kiitos, että olette olleet osa Alavuden kaupungin työyhteisöä. Nyt te olette siirtymässä uuteen organisaatioon, joka on uudenlainen koko Suomessa. Kaupunki on koko muutosprosessin ajan halunnut varmistaa hyvän ja turvatun työuran teille nyt ja tulevaisuudessa. Vaikka tuleva uudistus on iso asia ja kaikki yksityiskohdat eivät vielä ole selvillä, säilyvät monet asiat kuten työtehtävät ja -yhteisöt samoina kuin ennenkin, kaupunginjohtaja Heinämäki totesi.

Hän myös muistutti siitä, kuinka ammattitaitoisia ja välittäviä tekijöitä tarvitaan jatkossakin, sillä juuri ihmisten elämään vaikuttavien peruspalveluiden vahvistamisesta ja kehittämisestä sote-uudistuksessa on kyse.