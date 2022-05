Hantsasta kesäksi etätyötila Ähtäriin - "Kaupungin keskustasta sellaista on kyselty"

Ähtärin keskustassa sijaitseva vapaan sivistystyön tila Hantsa valjastetaan kesäksi etätyötilaksi. Toukokuusta elokuun loppuun saakka voi Etä-Hantsasta varata edulliseen hintaan työskentelytilaa päiväksi, viikoksi tai pidemmäksi aikaa.

– Meiltä on aika-ajoin tiedusteltu etätyötiloja Ähtärin keskustasta. Etä-Hantsa on vastaus tähän tarpeeseen. Vastaremontoidut tilat sijaitsevat keskeisellä paikalla palveluiden äärellä. Ilmaista parkkitilaa on runsaasti ja Ähtärin keskustan hyvät lounaspaikat kivenheiton päässä. Etä-Hantsassa on jääkaappi, kahvinkeitin ja mikroaaltouuni, kertoo Ähtärin kaupungin rakennuttaja- ja kiinteistöpäällikkö Tuomas Collin.