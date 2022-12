Hakojärven koulun oppilaat kirjoittivat lehteen ajatuksiaan Suomesta ja itsenäisyydestä

Suomi on hyvinvointivaltio

Olen ylpeä, että olen suomalainen. Koska Suomessa on kaikki hyvin, kun monessa muussa maassa ei ole ruokaa, vettä tai koulutusta kaikilla. Suomessa koulu on ilmaista, kun monessa muussa maassa koulu on maksullinen, joten vain rikkailla on varaa koulun käyntiin.

Suomi on myös hyvinvointivaltio. Suomessa myös kouluruoka on ilmaista. Suomi on todella turvallinen maa asua.

Suomi on vapaa maa. Täällä saa tehdä paljon asioita ja täällä otetaan eläimet huomioon.

Suomessa tehdään huomattavasti vähemmän rikoksia, kun monissa muissa maissa, joten Suomessa ei ole suurta pelkoa terrorismille.

Suomi on todella turvallinen maa, koska Suomella on hyvät suhteet naapurimaihinsa ja menneet erimielisyydet on jo sovittu.

Netta Moisio 6.lk, Hakojärven koulu