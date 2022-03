Etelä-Pohjanmaalla on jo 13 omikron-virusmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa – Nyrkki esittää rajoitusten tiukentamista

Viime viikolla myös Etelä-Pohjanmaalla ylitettiin 80 prosentin raja rokotuskattavuudessa koronarokotteen toisen annoksen osalta.

Kaikissa alueen kunnissa rokotuskattavuusluvut ovat nousseet. Monin paikoin on toteutettu ajanvarauksettomia walk in -rokotustapahtumia, joissa väkeä on käynyt runsaasti etenkin kolmansilla annoksilla.

Viime viikolla otettiin yhteensä 3840 koronavirusnäytettä. Viive näytteenotosta tuloksen valmistumiseen oli keskimäärin 18,1 tuntia.