Etelä-Pohjanmaalla jyllää kolmoisepidemia – influenssa-, korona- ja RS-virukset kuormittavat terveydenhuoltoa

Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 19 koronapotilasta. Sote-keskusten vuodeosastoilla koronapotilaita on 32. Lisäksi sekä keskussairaalan että sote-keskusten osastoilla on runsaasti myös muita hengitystieoireisia potilaita. Myös ikäihmisten asumisyksiköissä on paikallisia epidemioita.