Lauluyhtye Amoroso juhlii konsertin merkeissä

Lauluyhtye Amoroson kokoonpano on edelleen alkuperäinen ja motivaatio on yhä korkealla – yhdessä laulamisen ikävä iskee, jos on pitempi harjoitusväli. Laulajat tukevat toisiaan, auttavat stemmoissa, rytmityksessä ja yhteisissä projekteissa.

Lauluyhtyeen koko ohjelmisto on monipuolinen. On viihteellistä ja hengellistä musiikkia, joululauluja, perinteisiä ja uusia sovituksia. Sopivia lauluja löytyy kaikkiin vuodenaikoihin ja tilaisuuksiin.

Vuosien aikana Amorosolla on ollut konsertteja muun muassa Alavudella ja Virroilla, sekä esiintymisiä erilaisissa juhlissa ja yhteislauluilloissa. Tulevaan juhlakonserttiin lauluyhtye on valinnut lempilaulujaan vuosien varrelta.

Tilaisuuden juontaa näyttelijä ja muusikko Jussi Lampi ja äänentoistosta vastaa alavutelaisen Marko Ketolan Pop-artikkeli.

Konsertin väliajalla on kahvitus, jonka tuotto menee Kirkkomännikön vanhempainyhdistyksen toimintaan.